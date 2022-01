Vladimir Luxuria spiega perché non ha continuato la sua transizione

Vladimir Luxury ha svelato i retroscena e alcuni dettagli inediti riguardanti il suo percorso di transizione.

La politica e attivista Vladimir Luxuria ha svelato alcuni retroscena del suo percorso di transizione e ha spiegato perché non lo avrebbe completato.

Vladimir Luxuria: il percorso di transizione

Vladimir Luxuria non ha fatto segreto di aver compreso fin dalla più tenera età di non sentirsi a proprio agio nell’identità maschile e di aver iniziato per questo un percorso di transizione che l’ha portata ad essere la persona che oggi.

Parlando dei retroscena riguardanti la sua esperienza con un percorso di questo tipo l’attivista e politica italiana ha affermato di non aver però completato il suo percorso di transizione perché sarebbe stata terrorizzata dall’anestesia.

“L’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede vari fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento.

Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi sesso del tutto. La pensava così anche Eva Robin’s”, ha detto.

Vladimir Luxuria: la prostituzione

Di recente Vladimir Luxuria ha anche confessato che, durante un periodo particolarmente buio della sua vita, si sarebbe prostituita:

“Non mi prostituirei un’altra volta. Non posso dire di essermi pentita, era un periodo della mia vita. L’ho trascorso con lunghe sedute dall’analista; avevo passato talmente tante delusioni con gli uomini che, per ripicca, nella mia testa, decisi: non mi date niente e vi vergognate di me? Almeno datemi i soldi”.

Vladimir Luxuria: la vita privata

Nonostante si sia battuta da sempre per i diritti della comunità LGBTQ e per i diritti civili, Vladimir Luxuria è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non è chiaro se sia presente qualcuno di speciale al suo fianco. In passato il nome di Luxuria è stato accostato a quello del ballerino Gennaro Siciliano, ma non è chiaro se i due abbiano davvero vissuto una liaison.