Vladimir Luxuria commenta l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset

Da giorni, ormai, non si fa che parlare dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Nelle ultime ore ha detto la sua anche Vladimir Luxuria, amica della conduttrice e spesso ospite dei suoi salottini.

Intervistata da Fanpage.it, Vladimir Luxuria ha parlato dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Ad annunciare la sua cacciata sono stati i vertici del Biscione, mentre lei non ha ancora commentato la notizia. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, spesso ospite dei salotti di Carmelita, si è detta molto dispiaciuta.

Le parole di Vladimir Luxuria

Vladimir ha dichiarato:

“Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti”.

Luxuria non si è sbilanciata, ma non ha potuto fare a meno di ringraziare la D’Urso per tutto quello che ha fatto per lei.

I ringraziamenti di Vladimir Luxuria a Barbara D’Urso

Vladimir Luxuria ha concluso: