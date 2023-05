Vladimir Luxuria vuota il sacco su Bastian: "Il fidanzato di Ilary Blasi è dotato"

Vladimir Luxuria ha parlato di Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi l’ha conosciuto al Muccassassina, nel corso dei festeggiamenti dei 40 anni del Circolo della cultura omosessuale Mario Mieli.

Intervistata dal settimanale Novella2000, Vladimir Luxuria ha parlato di Bastian Muller. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha conosciuto il nuovo fidanzato di Ilary Blasi al Muccassassina, durante la festa del 40esimo anniversario del locale. Vladi ha raccontato:

“Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa. Io avevo un po’ di timore perché non sapevo come lui avesse reagito. In realtà segue l’Isola, anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano inglese. Si è molto divertito. L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso . Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei”.

Vladimir, che da sempre non teme i doppi sensi, ha fatto anche una strana rivelazione su Bastian. Sembra che il fidanzato di Ilary sia parecchio “dotato”. Ha dichiarato:

Secondo la leggenda, gli uomini che hanno “mani importanti” sono anche dotati sessualmente.

Vladimir ha proseguito:

“Abbiamo parlato per un’oretta. Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy. Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa. Mi ha raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico. (…) Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena”.