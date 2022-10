Perché Vladimir Putin è a rischio golpe se dovesse usare l'atomica e quali sarebbero le conseguenze nell'esercito che per adesso lo segue ancora

L’ipotesi è plausibile perché arriva da uno che lo conosce bene: Vladimir Putin è a rischio golpe se dovesse usare l’atomica contro l’Ucraina. Su Repubblica compare il parere di Abbas Galljamov che per anni ha scritto i discorsi del capo del Cremlino in qualità di ghostwriter.

Ha detto Galljamov: “L’utilizzo della bomba atomica per Putin è l’extrema ratio. Se mai decidesse di sferrare un attacco nucleare potrebbe perdere ogni legittimazione agli occhi dell’esercito, che potrebbe fare un golpe”.

Perché Vladimir Putin è a rischio golpe

L’uomo ha parlato dello scenario anche in merito al discorso di Putin in occasione dell’annessione di quattro regioni ucraine. A parere di Galljamov la probabilità che il presidente russo usi le armi nucleari per ora è remota: “Finora, ogni volta che si è sentito minacciato politicamente, Putin ha scelto l’escalation.

Se perdesse l’offensiva in Ucraina, perderebbe anche il potere. E per lui vorrebbe dire il carcere”.

“Se lo farà sarà un’ammissione di sconfitta”

Poi però Galljamov avverte: “Se non gli restasse altra via d’uscita, non è escluso perciò che Putin possa decidere di sferrare un attacco nucleare contro l’Ucraina. Certo, non lo vuole. Si tratterebbe dell’extrema ratio. Ma la domanda è se l’esercito gli obbedirà”.

Poi la spiegazione: “Se mai Putin decidesse di sferrare un attacco nucleare, vorrebbe dire che è stato totalmente sconfitto sul piano delle armi convenzionali e che ha perso ogni legittimazione agli occhi degli ufficiali dell’esercito. Che a questo punto potrebbero rifiutarsi di eseguire i suoi comandi. E il rifiuto sarebbe un golpe”.