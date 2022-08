Il canale Telegram General SVR ha rilasciato alcune indiscrezioni sullo stato di salute di Vladimir Putin.

Il canale Telegram General SVR, che sarebbe gestito da un ex ufficiale dei servizi segreti russi, ha parlato dello stato di salute di Vladimir Putin, rivelando che il presidente russo avrebbe avuto un malore.

Vladimir Putin, indiscrezioni sulla salute: “Malore e intervento urgente”

Arrivano nuove drammatiche indiscrezioni sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. La fonte delle ultime indiscrezioni è il canale Telegram General SVR, che sarebbe gestito direttamente da un ex ufficiale dei servizi segreti russi. Secondo quanto riportato, il presidente russo avrebbe ricevuto delle cure urgenti nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio. Il personale medico di servizio presso la residenza dello zar sarebbe stato convocato d’urgenza. Il presidente aveva una forte nausea, che si è manifestata all’improvviso.

In seguito sarebbe stata chiamata un’altra squadra di medici, che avrebbero trascorso circa tre ore nella stanza del presidente, fino a quando le sue condizioni sono migliorate.

Putin sostituito da un sosia?

Queste indiscrezioni sembrano essere confermate dal Daily Mail, che ha aggiunto che il Cremlino avrebbe deciso di sostituire Putin con un sosia per alcuni eventi della settimana. Non è la prima volta che si parla di questa ipotetica sostituzione, tanto che il capo dell’intelligence militare di Kiev ha ipotizzato che anche all’arrivo a Teheran, in Iran, potesse esserci stato un sosia.

In quell’occasione, infatti, Putin si muoveva in modo diverso dal solito, più veloce e scattoso rispetto alle apparizioni precedenti.