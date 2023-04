L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic disattiva Instagram: quali sono i motivi che hanno spinto il calciatore a prendere le distanze dalla piattaforma e dai suoi due milioni di followers?

Vlahovic disattiva Instagram, cosa è successo all’attaccante della Juve

Dopo aver smesso di segnare gol, Dusan Vlahovic ha messo in stand-by anche Instagram. Il calciatore, infatti, ha chiuso il suo profilo Ig. Quando si tenda di risalire alla pagina ormai priva di messaggi e dati, la piattaforma segnala che “l’udente non è stato trovato”. Al momento, non è noto se si tratti di una decisione definitiva o momentanea, se il profilo del giocatore sia stato hackerato oppure se il gesto sia legato a un momento di rabbia scaturito dalla profonda crisi che l’attaccante sta vivendo.

È certo, tuttavia, che il calciatore non riesce ad andare in porta ormai dallo scorso 7 febbraio. La situazione sta inevitabilmente avendo un effetto nefasto sull’umore del servo che, in più di una circostanza, ha affermato di “vivere per il gol”.

Non si può, comunque, escludere che la scelta di disattivare Instagram sia dovuta ad altre motivazioni di carattere personale come l’infortunio alla caviglia destra rimediato sabato 8 aprile durante un contatto con Cataldi.

Europa League, coppa Italia e qualidicazione alla Championd

Ancora, un’altra ipotesi potrebbe riguardare la volontà di ridurre le distrazioni in modo tale da poter restare concentrato sulla fine della stagione. La Juventus, infatti, sta agendo su tre fronti contemporaneamente: l’Europa League, la coppa Italia e la qualificazione alla Champions della prossima stagione. In questo contesto, è ovvio che Vlahovic sia determinato a tornare in campo nel più breve tempo possibile e a tornarci da protagonista.

A scalpitare, tuttavia, sono soprattutto i suoi circa 2 milioni di followers che, almeno per il momento, non potranno più seguire il loro beniamino su Ig.