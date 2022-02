Vlahovic: “Sono pronto per la Juventus. Qui conta solo vincere”

Torino, 1 feb. (askanews) – “Pronto a dare il massimo per ottenere grandi risultati”. Dusan Vlahovc si presenta così in maglia bianconera. La scelta della Juventus “è stata facile. Nel dna della Juve c’è la lotta fino all’ultimo, la sofferenza per vincere fino alla fine e questo fa parte del mio carattere. Per questo la scelta non è difficile. La Juve è il club più grande in Italia. Io sono alla Juve e non ci sono più scuse, la Juve non aspetta nessuno e devo farmi trovare pronto.

Sono a disposizione del mister e devo inserirmi nel gruppo. Qui conta vincere”. La maglia numero 7 significa Ronaldo: “Tutte le maglie della Juve pesano. Sono arrivato qui per aiutare i compagni, mettermi a disposizione del mister e aiutare tutti per arrivare ai nostri obiettivi. Il numero della maglia non è importante, conta come scendiamo in campo. Altre cose non mi interessano molto. La cosa più importante è vincere”. Pronto al debutto in Champions: “Sarà un’emozione unica, non l’ho mai provata.

Sarò pronto e se il mister deciderà, debutterò. Io sto cercando di avere un mio percorso, di stare sempre al massimo. Non so dove arriverò ma farò di tutto per arrivare lontano”. Dybala “non l’ho ancora incontrato, è un grandissimo giocatore e spero torni il più presto possibile. Decidere il mister chi giocherà e chi no, io sono disposto a tutto. Ci sono tanti campioni qui, farò tutto quello che chiederà il mister”.