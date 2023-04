Voci da miart, Intesa Sanpaolo presenta sette artisti emergenti

Milano, 15 apr. (askanews) – Sette dipinti per sette artisti under 35: Intesa Sanpaolo ha presentato a miart una piccola mostra collettiva, intitolata “Supernova 23”, dedicata a talenti emergenti. Per la banca si tratta di un segnale di attenzione alla scena contemporanea, che si unisce al fatto di essere anche per quest’anno il main partner della fiera milanese. A fare gli onori di casa nello spazio espositivo il direttore Arte, Cultura e Beni storici del gruppo, Michele Coppola.

“Io credo – ha detto ad askanews – che questa sia una di quelle relazioni che meritano di essere guardate con la massima attenzione. Intesa Sanpaolo con il proprio Private Banking è partner di miart da molti anni e insieme alle gallerie il lavoro che facciamo è legato ai giovani artisti, ai giovani talenti, dai 25 ai 34 anni in questo caso con sette scelte compiute da Luca Beatrice”.

In mostra opere di Giuditta Branconi, Andrea Fontanari, Arvin Golrokh, Erik Saglia, Delfina Scarpa, Davide Serpetti e Marta Spagnoli. “Una fiera – ha aggiunto Coppola – evidentemente è un momento nel quale il mercato è un elemento centrale e trainante, ma qui non si rinuncia mai a promuovere arte e cultura come elemento identitario”.

Identità che, nel caso di “Supernova 23”, è anche quella della pittura come medium che resta vivo e vibrante, anche al tempo della grande digitalizzazione.