Voci da miart, Marinella Senatore con una nuova scultura luminosa

Milano, 14 apr. (askanews) – “Mi sento in un momento di evoluzione, devo ammettere, a livello personale e artistico”. Lo ha detto ad askanews Marinella Senatore che a miart 2023 partecipa con la Galleria Mazzoleni, dove ha portato una nuova scultura luminosa della serie “We rise by lifting others”, copia in formato più ridotto dell’opera installata in Galleria Vittorio Emanuele alla Galleria Cracco. “E’ una mia versione del barocco salentino e meridionale, che a me è molto caro. Qui la macchina barocca esplode e diventa una molecola che si espande. Io sento che c’è anche uno step ulteriore che si sta verificando nel mio

lavoro”.

“Mi sento sempre piena di energia quando vengo qui a Milano – ha aggiunto l’artista -, mi piace molto miart, la città mi vuole bene e mi accogli sempre in maniera entusiasta ed è un feeling che continua già da qualche anno e sto progettando cose in grande scala per la città. Miart per me è perfetta per iniziare a dialogare con il pubblico”.