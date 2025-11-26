Vogels (Amazon): nel 2026 l'alba dello "sviluppatore rinascimentale"

Milano, 26 nov. (askanews) – Il 2026 sarà l’alba dello “sviluppatore rinascimentale”. A dirlo il cto di Amazon, Werner Vogels, che come ogni anno ha pubblicato le sue previsioni tecnologiche per il 2026.
Se è vero che l’intelligenza artificiale generativa sta rimodellando lo sviluppo dei software, semplificare l’accesso a una tecnologia “non elimina la necessità di competenze umane, ma piuttosto la amplifica.
L’Ai generativa ci permette di generare un codice in pochi secondi, ma se si inseriscono dati spazzatura, si otterranno dei risultati spazzatura, anche se molto convincenti”.
Secondo Vogels quindi l’ispirazione è l’uomo universale, la lezione di Leonardo Da Vinci, nessun compartimento stagno ma eccellenza in tutti i campi.