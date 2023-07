Elisa Roveda ha ucciso il figlio di un anno, strangolandolo, a Voghera. Una tragedia che ha scatenato il dolore straziante del papà del bambino, il piccolo Luca.

Voghera, la donna che ha strangolato il figlio di un anno: il dolore del papà di Luca

La donna che ha ucciso il figlio di un anno a Voghera si chiama Elisa Roveda e soffriva di una forte depressione. Maurizio Baiardi, il papà del piccolo Luca, è distrutto per la tragedia che si è abbattuta sulla sua famiglia. “Sono morto anch’io: non potrò mai perdonarmi di essere andato al lavoro, di averla lasciata sola. Non stava bene, ma una simile tragedia era inimmaginabile” ha dichiarato l’uomo, uscendo dalla caserma dei carabinieri. Il terribile omicidio si è consumato in meno di un’ora, come ha riportato Repubblica. Maurizio Baiardi, autotrasportatore, è uscito di casa intorno alle 7.30. Poco dopo le 8 è arrivata a dargli il cambio la mamma di Elisa, perché la donna non poteva essere lasciata sola, visto che soffriva di una grave forma di depressione. Quando la nonna del piccolo Luca è arrivata a casa, purtroppo il piccolo era già morto.

Elisa Roveda, di 45 anni, ora si trova piantonata in psichiatria nel Policlinico San Matteo di Pavia. Non è ancora nelle condizioni di essere interrogata dal sostituto procuratore Paolo Meazza per convalidare l’arresto per omicidio volontario. Quando sono arrivati i soccorritori, la donna era completamente sotto choc. “Ho ucciso io mio figlio” è l’univa cosa che ha detto. Elisa e Maurizio si sono sposati nel 2017, dopo anni di convivenza. Il desiderio di un figlio è stato coronato dopo cinque anni di difficoltà. Dopo la maternità Elisa era tornata a lavoro part-time nello studio di commercialisti dove lavorava, ma dai primi di giugno a causa di un forte disagio psichico aveva smesso di lavorare e stava seguendo una cura a base di psicofarmaci. I medici avevano consigliato ai familiari di sorvegliarla giorno e notte e non lasciarla sola. Infatti il marito, la madre della donna e una zia si stavano dando il cambio per sorvegliarla.

Voghera, donna strangola il figlio di un anno: le testimonianze

Venerdì 14 luglio, Maurizio è uscito di casa alle 7.30 per andare a lavorare, mentre la suocera sarebbe arrivata alle 8 per dargli il cambio. A causa di una consegna urgente non era riuscito ad aspettarla. La moglie lo ha rassicurato, nonostante avesse trascorso una notte agitata. La madre della donna è arrivata poco dopo le 8. Ha tardato di qualche minuto per fare la spesa prima che facesse troppo caldo. Quando ha suonato il citofono, però, la figlia ha iniziato a gridare. “Non apro, è successa una cosa terribile. Vai via” urlava. Quando sono arrivati i carabinieri e il 118, hanno trovato Elisa stesa a letto, accanto al cadavere del figlio. La vicina di casa ha raccontato di essere stata chiamata dal marito che sentiva la nonna del bambino urlare. “È andato là ma poi è scappato, spaventato. Mi ha detto che non ce l’ha fatta” ha raccontato la donna, che ha descritto Elisa come una brava ragazza, così come il marito e la madre. Ha aggiunto che la vedeva molto stanca e depressa.

Marco, il padre di Elisa, ha raccontato che “da un mese e mezzo aveva paura a stare da sola, a guidare la macchina. Non voleva rimanere da sola. Non si poteva lasciarla da sola. Il marito è andato al lavoro ed è rimasta sola prima che arrivasse la mia ex moglie, doveva chiamarmi, io sarei venuto“. La donna da tempo non se la sentiva neanche di andare a lavorare. Era stata visitata da un medico. Il padre ha negato che ci fosse una crisi di coppia.