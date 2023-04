Voghera, studente sospeso per uno spinello, il Tar lo riammette

Finisce in tribunale la diatriba tra l’istituto agrario Gallini di Voghera e uno studente di quinta, sorpreso in classe in possesso di uno spinello. Il consiglio d’istituto ne aveva decretato la sospensione ma il ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne, s’è rivolto con i genitori al Tar, che ha ribaltato la decisione.

Il Tar si esprime in favore dell’alunno sospeso: “Punizione troppo grave“

Il Consiglio di classe aveva optato in origine per una sospensione di 15 giorni. La punizione è stata in seguito aggravata dal Consiglio d’istituto, che aveva disposto l’allontanamento del ragazzo fino alla fine dell’anno.

La famiglia dello studente ha però deciso di impugnare la decisione della scuola, rivolgendosi direttamente al Tribunale amministrativo regionale, che ha deliberato in favore dell’alunno.

Come si legge nella sentenza, per il Tar la sospensione fino a fine anno è legata a comportamenti di grave entità e il consumo di stupefacenti, di carattere personale, si configura come un illecito amministrativo e non un reato.

Come riportato da ‘Il Giorno‘, la quantità di droga in possesso del ragazzo era modesta e finalizzata esclusivamente ad un uso personale, dunque la punizione che gli era stata inflitta dall’istituto era eccessiva.

Adesso la scuola è chiamata a riammettere in classe il ragazzo, mentre il Tar ha chiesto allo stato di rimborsare le spese legali versate per il ricorso, che ammonterebbero a circa 2mila euro.