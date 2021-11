'Voglio fare il manager!' premia miglior progetto sul turismo

Genova, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Manageritalia è l’organismo che, a livello nazionale, associa oltre 35 mila manager del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato; di questi oltre 1600 sono iscritti a Manageritalia Liguria. Un ruolo che presuppone l’inserimento, tra le priorità, della promozione della cultura manageriale presso i giovani e l’apprendimento sul 'campo'.

In questa prospettiva, ormai da diversi anni, l’Associazione territoriale ligure, unitamente all’Università degli Studi di Genova, ha avviato il progetto 'Voglio fare il manager!' che ha l’obiettivo di offrire ai giovani laureandi una serie di incontri con diverse realtà aziendali della Liguria attraverso l’esperienza dei manager che le dirigono. Tramite questa iniziativa viene offerta l’opportunità a dei futuri talenti di aprire una finestra sulla realtà manageriale in Liguria, in varie funzioni e contesti professionali, e viene generato un sicuro stimolo per scelte che dovranno affrontare dopo la laurea.

L’iniziativa è stata poi allargata a Federmanager, a Confindustria, Confcommercio e Aidp con un arricchimento ulteriore del progetto in termini di partecipazione. L’edizione di quest’anno si è svolta in modalità virtuale consentendoci di tenere vivo il nostro impegno in favore delle nuove generazioni in un contesto non facile ma comunque sfidante come quello attuale. Il percorso è stato quindi avviato con la partecipazione di 80 studenti e l’adesione e la disponibilità dei manager di 20 aziende del territorio.

Le associazioni aderenti diffondono sul territorio ligure tale iniziativa attraverso la presentazione pubblica del progetto il 17 novembre 2021 nell’ambito di Orientamenti 2021 presso i Magazzini del Cotone – Porto Antico. L’evento pubblico si arricchisce della partecipazione del Cfmt, il Centro di Formazione del Management del Terziario, con il quale assegneremo il premio del contest Big You Up! al giovane che ha presentato il miglior progetto ligure sul turismo.

Big you up! è un laboratorio di idee dedicato ai giovani che vogliono mettersi in gioco realizzando un progetto innovativo per migliorare, reinventare e ottimizzare la classica customer experience nel mondo del turismo per i giovani.

Il laboratorio si propone di sviluppare idee di innovazione e di miglioramento per imprese e Start Up, favorire esperienze di integrazione formativa tra i giovani, i manager e gli imprenditori, avvicinare i giovani alla conoscenza dei contesti aziendali e alla potenzialità del territorio, premiare creatività e originalità.

Il miglior progetto ligure avrà l’opportunità di ricevere un riconoscimento economico del valore complessivo di 3.000 euro da investire in attività formative o di consulenza per la realizzazione di un’idea imprenditoriale.

Per tutti i finalisti, inoltre, è previsto il diritto di usufruire di un’attività formativa a scelta dal catalogo del Cfmt.