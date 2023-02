Volantini diffamatori con i suoi presunti amanti: “Ho paura, qualcuno vuole farmi del male”.

La vicenda grottesca di via Sammartino a Palermo con una donna, una 47enne imprenditrice, additata in manifesto come “amante” di politici, ex calciatori e notabili vede la vittima denunciare cose pericolose. E la prima cosa che quella donna ha detto, dopo aver scritto una lunga lettera di sfogo su consiglio della sua legale, è che quello di cui si sta trattando non è un caso attuale ed isolato.

Volantini diffamatori con i suoi presunti amanti

No, quella sarebbe una diffamazione che dura da anni. La vittima ha denunciato più volte la sua condizione di vittima di stalking ma senza esito. E adesso lei dice di avere paura, per se stessa e per i suoi figli. Quei volantini e manifesti recitavano: “Gli amanti della mia ex moglie”, sembravano la vendetta del suo ex marito ma la donna lo ha già escluso da tempo e l’uomo è stato il primo a denunciare.

Tre roghi alla sua auto e la paura

La donna ne ha parlato sul Corriere della Sera: “La prima copia di quel volantino con le foto mi fu recapitata tre anni fa mentre mi stavo separando da mio marito”. Dopo una prima disaffissione quel materiale è stato rimesso in circolazione e la donna ha collegato questa recrudescenza ad episodi avvenuti a settembre 2020 quando qualcuno appiccò il fuoco alla sua auto e lo fece altre due volte.

Ha detto la donna: “A questo punto ho la certezza che qualcuno mi vuole fare del male. Qualcuno ossessionato, come capisco attraverso messaggi che arrivano al mio cellulare. Perché questa è cronaca nera, non gossip”.