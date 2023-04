"Volare, una sfida tecnologica e culturale", il convegno a Bergamo

Bergamo, 20 apr. (askanews) – La cultura aeronautica come volano per lo sviluppo della territorio; nell’ambito delle iniziative di “Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023” la Sacbo, società che gestisce l’aeroporto di Bergamo, ha organizzato il convegno “Volare, una sfida tecnologica e culturale”.

Presenti all’evento, tra gli altri il Colonnello Giacomo Lacaita, Comandante del 6° Stormo di Ghedi (Bs) dell’Aeronautica Militare che, proprio nel 2023, festeggia il centenario della propria fondazione come Forza Armata autonoma, Gregory Alegi, docente della Luiss, Paolo Nasetti di Enav (Ente nazionale assistenza al volo), Cesare Cardani del Politecnico di Milano e Paolo Malighetti, direttore dell’Iccsai (International Conference on communication, security and artificial intelligence).

A fare gli onori idi casa, il presidente della Sacbo, Giovanni Sanga.

“Noi – ha spiegato – la cultura del volo l’abbiamo voluta riportare all’interno dell’anno della Bergamo Brescia capitale della cultura per darmi risalto per darmi forza e l’aeroporto di Bergamo non è l’esempio più evidente di quello che ho potuto rappresentare il volo sul nostro territorio”.

Sul tavolo il processo di digitalizzazione, integrazione e ottimizzazione dei servizi del trasporto aereo, a cui si lega la realizzazione del “cielo unico europeo”. In tale contesto, il mondo dell’aviazione necessita di continua innovazione per rispondere alle esigenze di efficienza e sostenibilità, soprattutto per la parallela e conseguenziale crescita economica del territorio.

Pierluigi Umberto Di Palma, presidente dell’Enac (Ente nazionale aviazione civile).

“Effettivamente – ha precisato – da anni noi diciamo che l’economia aeroportuale non è l’economia dello scalo ma l’economia del territorio garantendone uno sviluppo non solo economico ma anche culturale.