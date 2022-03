“Volevamo solo essere felici”, nuovo brano di Francesco Gabbani

Roma, 14 mar. (askanews) – Si intitola “Volevamo solo essere felici” (BMG) il nuovo singolo di Francesco Gabbani, brano che darà il titolo al suo nuovo e prossimo album che verrà pubblicato il 22 aprile. Questo è il video ufficiale della canzone.

“Volevamo solo essere felici” affronta un tema centrale, ovvero la ricerca della felicità, che è il movente che sta dietro a tutto quello che facciamo nella vita, alle nostre decisioni, alle strade che percorriamo e ai rapporti che stabiliamo con le altre persone.

“In questa nostra continua ricerca, il ‘Volevamo solo essere felici’ rappresenta una sorta di giustificazione, una scusa, che ci diamo in conseguenza agli sforzi, agli errori, i dolori e le sofferenze che questa ricerca a volte ci causa – racconta Gabbani -. La tenerezza del cercare una scusa in questo viaggio della vita quasi a dire che, il fin di bene, è la ricerca della felicità”.

Il video, diretto da Fabrizio Conte per Borotalco, prende ispirazione dal mondo del cinema e prosegue in uno sviluppo originale.

La storia si svolge durante una festa di fine anno dove tutti gli studenti ballano e si divertono e dove un ragazzo, che a causa della sua timidezza cerca sempre di non farsi notare, mimetizzandosi quasi con le pareti, preso dalla musica e dal momento, decide, dopo un po’ di tentennamenti, di buttarsi e raggiungere la pista per scatenarsi insieme gli amici sulle note della canzone. Una sorta di ricerca di un posto nel mondo destinato ad essere meno rassicurante della carta da parati e in cui il protagonista riesce ad affrontare le sue paure e a capire di poter essere felice e accettato per quello che è.

Con il nuovo singolo, Francesco Gabbani ritrova Fabio Ilacqua autore, insieme a lui, di canzoni di successo come “Amen” e “Occidentali’s Karma”.