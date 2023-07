Volevano consegnare droga in carcere col drone: 4 arresti nel Casertano

Santa Maria Capua Vetere (Ce), 18 lug. (askanews) – Droga ai detenuti in carcere recapitata via aerea, con un drone. È successo a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, dove i carabinieri hanno arrestato 4 persone che avrebbero voluto recapitare gli stupefacenti ai loro “clienti” direttamente in cella, grazie a un piccolo velivolo a pilotaggio remoto.

I militari dell’Arma, a pochi metri dalla struttura carceraria, hanno notato una Fiat Panda con a bordo quattro persone, due donne e due uomini; all’interno, ben occultati, sono stati rinvenuti un chilo e 300 grammi di hashish, suddiviso in 13 panetti, 62 grammi di cocaina, sette telefoni cellulari e quattro microcellulari, muniti dei relativi caricabatterie.

Tra il materiale rinvenuto anche il drone di ultima generazione idoneo, per struttura e capacità di carico, a trasportare tutto il materiale e a introdurlo in carcere volando.

I responsabili sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.