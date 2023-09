Voli in Sardegna, Ryanair taglia, Urso: molte compagnie pronte

Roma, 8 set. (askanews) – “Lo stesso metodo del confronto lo abbiamo sulla questione del caro voli, soprattutto del peso su alcune tratte, in particolare le isole, in cui il cittadino non ha un’alternativa di mercato, non ha un treno ad alta velocità, mi riferisco alla Sardegna. Noi dobbiamo garantire a tutti il diritto costituzionale a viaggiare nel proprio paese e anche all’estero”. Sono le considerazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rispetto al taglio dei voli per la Sardegna annunciato da Ryanair, a margine della riunione con le industrie del largo consumo sul trimestre anti inflazione.

Molte compagnie aeree “ci hanno annunciato piani di incremento dei loro voli nel nostro Paese” ha aggiunto il ministro. “Direi che tutte le imprese con cui ci siamo confrontati, tutte nessuna esclusa, ci hanno presentato piani di sviluppo della loro attività nel nostro Paese perché l’Italia è il mercato in cui cresce di più in Europa il traffico aereo e anche quello in cui si fanno i maggiori utili”. Quanto a Ryanair “mi auguro che anche questa importante impresa riesca ad avere una percezione positiva in sede europea”.