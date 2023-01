Voli Usa a terra per un guasto informatico: oltre 3500 aerei in ritardo

Dopo il guasto informatico al sistema “Notam” che ha portato al blocco dei voli nazionali negli Usa, riprendono gradualmente le operazioni di traffico aereo.

Non ci sono al momento evidenze di un cyberattaco

Usa, riprendono i voli dopo guasto informatico

” Le normali operazioni di traffico aereo stanno riprendendo gradualmente negli Stati Uniti a seguito di un’interruzione notturna del sistema di monitoraggio sulla sicurezza dei voli. Il fermo a terra è stato revocato”.

Con questo tweet ( 2.50 PM) la Federal Aviation Administration (FAA), il graduale ritorno a una situazione di normalità dopo la decisione della stessa autorità di controllo sul traffico aereo di bloccare tutti i voli negli Stati Uniti fino alle 9 ora locale (le 15:00 in Italia), a causa di un guasto al sistema informatico.

Notice To AirMen (Notam) : questo il sistema che ha subito il guasto e che ha bloccato oggi i voli nazionali negli Stati Uniti.

I disagi dei viaggiatori

Come annunciato a margine dello stesso tweet, la FAA ha annunciato che si stanno svolgendo tutte le necessarie indagini per capire l’origine del problema che ha causato innumerevoli problemi ai viaggiatori in partenza dagli aeroporti statunitensi. Molti segnalati anche sui social. Con migliaia di voli in ritardo e oltre novanta cancellati.

Le indagini

Il Presidente Biden ha chiesto un’indagine completa sulle cause del guasto al sistema. Come ha infatti commentato su Twitter la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ” Non ci sono indicazioni, al momento, che si tratti di un attacco informatico, ma il presidente ha chiesto al dipartimento dei Trasporti di condurre un’indagine approfondita”.