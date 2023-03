Volkswagen annuncia impianto per produzione batterie in Canada

Berlino, 14 mar. (askanews) – L’ad di Volkswagen, Oliver Blume, ha annunciato che il colosso dell’automotive tedesco aprirà un nuovo impianto per la produzione di batterie elettriche in Canada, il primo per il gruppo in Nord America. Intervenendo lunedì alla conferenza annuale dell’azienda a Berlino, Blume ha precisato che assieme al primo ministro canadese Justin Trudeau si è arrivati a un accordo per un importante investimento in Ontario, nella città di St. Thomas, con l’inizio della produzione previsto per il 2027.

“Per estendere la nostra catena del valore in Nord America abbiamo deciso nei giorni scorsi di costruire uno stabilimento per celle di batterie in Canada. Insieme al primo ministro Justin Trudeau siamo stati in grado di accordarci su un importante investimento in Ontario e la cosa buona è che dietro questa intenzione si prospettano partnership di vasta portata per materiali grezzi, ulteriori catene di valori ed energie”.

Quella dell’impianto di batterie in Canada farebbe parte del piano d’investimenti da 180 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027, di cui oltre due terzi dedicati a “elettrificazione e

digitalizzazione”, annunciato martedì dal colosso tedesco.

Volkswagen sta progettando di aprire una serie di stabilimenti per la produzione di batterie elettriche anche in Europa: uno aprirà in Svezia nel 2023, a cui ne seguirà un altro a Salzgitter, in Germania, nel 2025, mentre per un terzo successivo impianto Vw ha scelto Valencia, in Spagna.