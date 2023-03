Volkswagen ID.2all, svelato il concept della compatta elettrica

Milano, 16 mar. (askanews) – Sarà “economica” come una Polo, con un costo inferiore ai 25mila euro ma “spaziosa” come una Golf, la nuova compatta elettrica di Volkswagen, il concept ID.2all svelato in anteprima mondiale. Secondo Volkswagen sarà la vettura che renderà la mobilità elettrica accessibile a tutti, una “macchina per il popolo”. La versione per i mercati europei sarà presentata nel 2025 e sarà commercializzata insieme ad altri 9 nuovi modelli elettrici entro il 2026. Volkswagen ha annunciato di avere allo studio anche un’elettrica con prezzo inferiore ai 20mila euro.

Costruita sulla piattaforma Meb Entry, ID.2all è lunga circa 4 metri e avrà tecnologie, software e Adas con guida autonomia di livello 2+ che si trovano su vetture di livello superiore, come ID.7 e ID.Buzz. L’abitacolo è minimale con pochi pulsanti cockpit digitale e un grande schermo touch centrale per l’infotainment. La trazione è anteriore, la potenza è di 226 CV (166 kW) mentre l’autonomia arriva fino a 450 km, grazie a batterie di nuova generazione, come il software che permetterà di ricaricare dal 10 all’80% in circa 20 minuti. La velocità massima è di 160 km/h, mentre per lo 0-100 occorrono meno di 7 secondi.