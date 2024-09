Volkswagen, sindacato Ig Metall protesta in piazza per rischio chiusure

Volkswagen, sindacato Ig Metall protesta in piazza per rischio chiusure

Berlino, 25 set. (askanews) – Più di 3.000 manifestanti provenienti da diverse fabbriche della Germania, secondo il potente sindacato IG Metall, si sono riuniti nei giardini reali del Palazzo Herrenhausen ad Hannover, poco prima dell’inizio dei negoziati cruciali per il futuro della Volkswagen.

Il colosso automobilistico minaccia di chiudere le fabbriche nel Paese, cosa mai vista prima nella storia del marchio.

“I problemi devono essere risolti in modo tale che non vi siano chiusure di stabilimenti, né licenziamenti economici”, ha affermato Thorsten Groeger, capo negoziatore del sindacato IG Metall, prima dell’inizio dei negoziati. “Quello che sta facendo la dirigenza in questi giorni, cari colleghi, è al di là di ogni comprensione”, aggiunge.

“Cari colleghi e colleghe, un buon pastore si prende cura del gregge di pecore e le tiene assieme. Il pastore della Volkswagen minaccia di strapparvi la pelliccia di dosso e di buttarvi fuori dalla porta sotto un uragano. Quello che sta facendo la direzione negli ultimi giorni, cari colleghi, è incredibile!”

“Mettere fine alla sicurezza del sito è l’altra decisione palesemente sbagliata da prendere. Abbiamo deciso di porvi rimedio. Diciamo che i problemi devono essere risolti in modo tale che non vi siano chiusure dei siti, che non ci siano misure operative di licenziamento, non con noi”.