Volkswagen: stop a vendita motori a combustione in Europa entro 2035

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Volkswagen verso l'addio al motore a combustione. La casa automobilistica tedesca non venderà più motori a combustione entro il 2035. Ad annunciarlo è è il direttore delle vendite del gruppo Volkswagen, Klaus Zellmer in un'intervista al quotidiano tedesco 'Münchner Merkur'.

"Abbiamo fissato obiettivi e traguardi molto chiari. Renderemo l'intera nostra flotta a emissioni zero entro il 2050 al più tardi. In Europa, usciremo dal business dei veicoli con motore a combustione tra il 2033 e il 2035, e poco dopo negli Stati Uniti e in Cina. In Sud America e Africa, a causa della mancanza di condizioni quadro politiche e infrastrutturali, ci vorrà ancora un bel po'", sottolinea Zellmer.