Maria Lucilla Baccetti, moglie del tecnico del volley Luigi Ferraro, è morta a 58 anni nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo. Lutto nel mondo del volley e per Monte dei Paschi.

Volley e Mps in lutto: morta Maria Lucilla Baccetti

Monte dei Paschi e il mondo del volley grossetano in lutto per la scomparsa di Maria Lucilla Baccetti, moglie del tecnico Luigi Ferraro. La donna, di 58 anni, è morta nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo, dopo una lunga malattia. Era dipendente prima della Banca Toscana e poi del Mps ed era una donna molto attiva. Il marito, Luigi Ferraro, dipendente delle Poste, è molto conosciuto come tecnico di pallavolo. Nella passata stagione aveva allenato la serie B della Pallavolo Grosseto ma, in questa, aveva scelto di stare fermo proprio per stare vicino alla moglie. La donna lascia quattro figli. Andrea è un pallavolista, vive in Romagna e gioca libero in B, nella Nuova Consolini. Gli altri tre figli sono Laura, Silvia e Andrea.

I funerali

“Questa mattina è venuta a mancare Lucilla, la moglie di Luigi Ferraro. A lui e ai 4 figli, Daniele, Silvia, Laura e Andrea vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra società. Che la terra le sia lieve” è il messaggio della Pallavolo Grosseto. La salma della donna è esposta in obitorio e i funerali si terranno nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, alle 15, nella chiesa di Santa Lucia.