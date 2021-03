Volo mortale dal balcone, muore avvocatessa napoletana

Sul posto colleghi del marito e soccorritori, ma per la professionista purtroppo non c'era più nulla da fare. Ci si interroga sulle cause del gesto

Volo mortale dal balcone a Napoli, una donna perde la vita in quello che sembra essere stato un suicidio. La cittadina di Marano, in provincia di Napoli, è scossa dalla morte di Maria Vecchione, 40enne avvocatessa stimata da tutti. La tragedia si è consumata nella prima serata del 30 marzo in via Don Mimì Galluccio, a pochi passi dalla chiesa dedicata a San Ludovico D’Angiò.

Tragedia che ha trovato epilogo nell’agghiacciante volo dal quinto piano della professionista, un volo che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Volo mortale dal balcone: il precedente

Sul posto erano immediatamente accorsi gli operatori del 118, i carabinieri del comando compagnia locale e gli agenti della polizia municipale. Purtroppo per la donna non c’era nulla da fare. Solo pochi giorni fa e sempre a Marano c’era stato un altro volo mortale e sempre di una donna.

Maria Vecchione era moglie di un carabiniere e madre di un bambino di soli quattro mesi.

Lo sconforto dei colleghi

Sulle case che possano aver innescato il gesto insano è buio fitto. Maria era una professionista stimata e ben introdotta in un ambiente lavorativo ricco di stimoli. Quel che è certo è che la morte della professionista ha gettato tutti nello sconforto. La riprova campeggia sulla pagina Facobook del centro culturale Cortile di Castel Capuano, dedicata a forum sul diritto.

Riprova che di quello sconcerto offre una stringata ma efficace testimonianza diretta. Con un messaggio dell’amministratore: “Ho avuto una bruttissima notizia la collega Maria Vecchione si è tolta la vita qualche ora fa”.