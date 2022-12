Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Il volontariato e l’impegno sociale hanno un ruolo vitale per la coesione della nostra Nazione. Un settore da proteggere e tutelare, che ci rende orgogliosi. Ai milioni di volontari che operano in Italia va la nostra profonda gratitudine". Così il p...

(Adnkronos) – "Il volontariato e l’impegno sociale hanno un ruolo vitale per la coesione della nostra Nazione. Un settore da proteggere e tutelare, che ci rende orgogliosi. Ai milioni di volontari che operano in Italia va la nostra profonda gratitudine". Così il premier Giorgia Meloni in un tweet postato in occasione della Giornata internazionale del Volontariato che si celebra oggi.