Volontario del servizio viabilità delle scuole sbalzato dalla bici per 13 metri

Il volontario è stato investito da un'automobile ed è sbalzato dalla bici per più di 13 metri

L’uomo, un 66enne residente a Riccione, stava percorrendo l’attraversamento ciclo pedonale in viale Ceccarini. L’uomo è un volontario per il servizio di viabilità del Comune presso le scuole primarie di Riccione paese. Il 66enne è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso.

Investito da un’auto

L’uomo è stato preso in pieno da una vettura mentre pedalava sulla sua bicicletta in viale Ceccarini a Riccione.

Quando l’automobile ha investito il ciclista l’uomo è balzato dalla bici a oltre 13 metri. L’impatto si è verificato nella mattinata di oggi, 4 aprile, intorno alle 7:40. L’uomo è stato investito nei pressi dell’incrocio con viale Lamarmora.

Alla guida della vettura un 91enne

Il 66enne è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non essendo particolarmente gravi sono state classificate con codice 2.

Il guidatore dell’automobile è un 91enne residente a Misano Adriatico e fortunatamente non ha riportato traumi o ferite.

La polizia locale di Riccione ha effettuato i rilievi del caso.

