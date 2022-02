Volpe o orso? Neppure su metafore accordo Russia-Usa

Milano, 2 feb. (askanews) – Volpe o orso? Non c’è accordo neppure sulle metafore tra Russia e Stati Uniti. Se infatti la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki vede la Russia di Vladimir Putin come la “volpe che urla sopra il pollaio”, il suo collega al Cremlino Dmitry Peskov ribatte che il suo Paese tradizionalmente è paragonato a un orso, non a una volpe. E l’orso non può salire sul tetto di un pollaio, perché troppo grande e pesante: lo sfonderebbe.