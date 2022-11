Volpetti (Philip Morris): "Iqos Iluma è semplice, intuitiva e innovativa"

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – "Iqos Iluma rappresenta la più grande innovazione mai realizzata nella categoria dei prodotti a tabacco riscaldato. La sua ideazione e il suo sviluppo si sono basati anche sui feedback ricevuti dai nostri consumatori, che chiedevano dispositivi più semplici, intuitivi e innovativi.

Iqos Iluma racchiude in sé tutte queste caratteristiche e ciò lo rende un dispositivo che ci aiuterà ad andare nella direzione di un futuro senza fumo". Lo ha detto Stefano Volpetti, presidente Smoke-Free Products Category & Chief Consumer Officer di Philip Morris International, a margine della conferenza stampa di presentazione di Iqos Iluma, il dispositivo più avanzato del portafoglio di prodotti senza combustione di Philip Morris International, azienda leader nel settore.

"Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche – ha proseguito Volpetti – il primo elemento che contraddistingue Iqos Iluma è la nuova tecnologia di riscaldamento a induzione che permette un riscaldamento molto più omogeneo, evita la formazione di residui di tabacco all’interno, rendendo così superflua la pulizia del device, e sprigiona meno odore rispetto ai dispositivi Iqos precedenti".

Lo sviluppo di questo nuovo prodotto è in linea con il massiccio impegno di Philip Morris International in quello che l’azienda stessa definisce come un ‘futuro senza fumo’ che, secondo Volpetti, si avvicina sempre più: “Il nostro obiettivo è che i prodotti senza combustione rappresentino oltre il 50% dei ricavi dell’azienda entro il 2025 – ha spiegato – Entro quella stessa data vorremmo arrivare ad avere 40 milioni di utilizzatori di prodotti a tabacco riscaldato come Iqos Iluma.

Ora ci troviamo a metà strada e oltre 13 milioni di utilizzatori di Iqos hanno abbandonato del tutto le sigarette tradizionali”, ha concluso Volpetti.