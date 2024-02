Volvo EX30: l'elettrica compatta con performance da supercar

Milano, 28 feb. (askanews) – Arriva in Italia la Volvo EX30, la compatta elettrica della casa svedese controllata dalla cinese Geely, che punta a diventare un brand solo elettrico nel 2030. Positiva l’accoglienza del mercato con un obiettivo di vendere nel 2024 oltre 4.500 EX30 che grazie a un prezzo di partenza di 35.900 potrà accedere agli incentivi.

“La EX30 in prevendita ha raggiunto dati straordinari nel 2023 con oltre 2mila vetture vendute in Italia e finalmente è arrivata in concessionaria. I primi dati di vendita con le auto in concessionaria sono ugualmente straordinari. Così come straordinario sarà il 2024 per Volvo: contiamo di superare le 22.500 unità (+19%). Importante notare che più del 20% saranno EX30, che rappresenterà una fetta importantissima del nostro portafoglio”, ha detto il presidente di Volvo Car Italia, Michele Crisci.

Due le versioni disponibili: a due ruote motrici con un solo motore sull’assale posteriore e due tagli di batterie da 50 e 70 kW o a trazione integrale (Awd) con un secondo motore sull’assale anteriore. L’autonomia varia fra 460 e 480 km. A colpire della vettura sono le performance. La versione single motor ha una potenza di 272CV per uno 0-100 in circa 5 secondi, mentre la versione twin motor sviluppa ben 428 CV e riduce a 3,6 i secondi per toccare i 100 km/h. La velocità è limitata a 180 km/h.

Gli interni sono minimal e molto curati, con pochissimi tasti fisici. Tutte le funzioni della vettura così come l’infotainment sviluppato con Google, si gestiscono attraverso il grande schermo touch centrale. Ampio l’utilizzo di materiali naturali, piacevoli al tatto, o riciclati. La Volvo EX30 è la vettura più sostenibile del brand ed è riciclabile al 95%.