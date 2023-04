Home > Askanews > Von der Leyen a Cina: "Armare Russia nuocerebbe alle relazioni" Von der Leyen a Cina: "Armare Russia nuocerebbe alle relazioni"

Roma, 6 apr. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita a Pechino ha avvertito che se la Cina fornirà armi alla Russia in Ucraina, ciò “nuocerà considerevolmente” alle relazioni tra la Cina e l’Unione europea. “Contiamo sulla Cina per non fornire alcun equipaggiamento militare diretto o indiretto alla Russia. Perché sappiamo tutti che armare l’aggressore sarebbe contro le leggi internazionali e ciò nuocerebbe significativamente alle nostre relazioni”.

Roma, 6 apr. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita a Pechino ha avvertito che se la Cina fornirà armi alla Russia in Ucraina, ciò "nuocerà considerevolmente" alle relazioni tra la Cina e l'Unione europea. "Contiamo sulla Cina per non fornire alcun ...