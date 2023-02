Home > Askanews > Von der Leyen a Kiev da Zelensky: "Più sanzioni contro la Russia" Von der Leyen a Kiev da Zelensky: "Più sanzioni contro la Russia"

Roma, 2 feb. (askanews) – La presidente della Commissione europea è a Kiev per la quarta volta, da quando è iniziata l’invasione russa in Ucraina. In vista del vertice europeo nella capitale ucraina è andata con la sua squadra di commissari. In conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, Ursula Von der Leyen ha parlato della lotta alla corruzione condotta dal Paese, dopo le “purghe” inflitte a numerosi funzionari del servizio di sicurezza. “Sono confortata nel vedere che i vostri corpi anti-corruzione sono vigili ed efficaci nell’individuare i casi di corruzione”, ha elogiato Von der Leyen. Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia sta preparando la vendetta contro l’Europa: “La Russia ora sta concentrando le sue forze. Lo sappiamo tutti. Si sta preparando per cercare di vendicarsi, non solo contro l’Ucraina, ma anche contro la libera Europa e il mondo libero”. “Più sanzioni ci saranno, più la Russia si avvicinerà alla sconfitta”, ha detto ancora Zelensky, spiegando che nel colloquio avuto con Von der Leyen si è anche discusso di “aumentare la fornitura di energia dell’Ucraina”.

Roma, 2 feb. (askanews) - La presidente della Commissione europea è a Kiev per la quarta volta, da quando è iniziata l'invasione russa in Ucraina. In vista del vertice europeo nella capitale ucraina è andata con la sua squadra di commissari. In conferenza stampa congiunta con il presidente ucra...