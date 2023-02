Von der Leyen a Palermo, il rettore: invitata con una lettera

Palermo, 23 feb. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Palermo per la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 dell’Università degli Studi di Palermo.

Il magnifico rettore Massimo Midiri ha raccontato ad askanews come l’ha convinta: “Inviando una lettera accorata – ha detto – in cui le raccontavo quello che stavamo facendo come università nel tentativo di cambiare in una logica europea questa città e chiedendo di dare un segnale per una università del Sud che vuole sporvincializzarsi e diventare una città europea”.

La presidente ha risposto di essere interessata a patto di incontrare gli studenti. Per questo ci sarà “un confronto riservato con un gruppo di 20 dottorandi per conoscere le loro condizioni di vita”.