Von der Leyen a Roma, l'omaggio a Sassoli: "Il presidente buono"

Roma, 9 gen. (askanews) – “Signora Sassoli, carissima Alessandra, cari Livia e Giulio grazie per avermi chiesto di unirmi a voi e grazie agli amici e colleghi di David che hanno fatto questo libro, quando l’ho letto potevo quasi sentire ancora la sua voce”. Comincia così, con un saluto ai familiari, il ricordo della presidente della Commissione Ue del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, durante la presentazione a Roma di un libro che raccoglie i suoi discorsi, “La saggezza e l’audacia.

Discorsi per l’Italia e per l’Europa”.

“David era un uomo gentile, il presidente buono, come qualcuno lo chiamava – ha continuato – Non ha mai perso il suo sorriso sapeva come lottare per quello in cui credeva, ha lottato per la giustizia sociale, per la solidarietà era anche una ‘persona non grata’ per la Russia per la sua posizione ferma sui diritti umani”.