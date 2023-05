Von der Leyen a Venezia: meraviglia vittima del cambiamento climatico

Venezia, 26 mag. (askanews) – “Venezia è una meraviglia del mondo, generazioni di architetti hanno creato un equilibrio unico fra le bellezze dell’umanità e quelle della natura”, lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo all’evento nuovo Bauhaus europeo alla 18esima Mostra internazionale di architettura alla Biennale.

“I danni che l’umanità ha fatto al clima sono molto visibili a Venezia”, ha aggiunto, ricordando i danni delle alluvioni in Emilia Romagna, tappa precedente della sua visita in Italia e sottolineando che nel piano europeo NextGenerationEU ci sono 6 miliardi di euro per l’Italia per combattere il dissesto idrogeologico.