Von der Leyen: con la Svizzera pronti a fare passi avanti

Milano, 18 mar. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha incontrato a Bruxelles la presidente della confederazione elvetica Viola Amherd mentre riprendono i colloqui sulle relazioni tra la Svizzera e l’UE. Le precedenti trattative sono giunte a un punto morto nel 2021. “Oggi – ha dichirato on der Leyen – iniziamo i negoziati per il rinnovo di un partenariato con rapporti più stretti e con profonda fiducia. Abbiamo lottato duramente per essere qui oggi, ma il risultato è davvero impressionante. Siamo entrambi d’accordo sul fatto che ora abbiamo una comprensione comune e una base di fiducia per realizzare rapidamente ulteriori progressi nei negoziati. Sfruttiamo quindi lo slancio e continuiamo a lavorare con pieno vigore”.

“La porta dell’Europa è sempre stata aperta a uno stretto partenariato con la Svizzera. Un partenariato da cui entrambe le parti traggono vantaggio. E ora i nostri team si metteranno al lavoro. Vi auguriamo buona fortuna e tanto vento favorevole per poter iniziare con successo questo nuovo capitolo della nostra partnership il più presto possibile”, ha concluso la presidente della commissione europea.