Von der Leyen: "È il momento dell'indipendenza dell'Europa"

Strasburgo (Francia), 17 dic. (askanews) – Per la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen questo è il momento “dell’indipendenza dell’Europa”. Lo ha detto nel suo intervento al Parlamento europeo in vista del Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi dell’Ue, che si tiene domani e venerdì a Bruxelles.

“Il Consiglio europeo di questa settimana affronta la realtà del momento – ha spiegato – la realtà di un mondo che è diventato pericoloso e transazionale, un mondo di guerre. Un mondo di predatori. La realtà di questo mondo significa che noi europei dobbiamo difenderci e dobbiamo dipendere da noi stessi”.

“Ecco perché voglio ribadire, proprio da questo luogo dove l’ho dichiarato nel discorso sullo stato dell’Unione, che questo è il momento dell’indipendenza dell’Europa – ha aggiunto – Da quando abbiamo iniziato a usare questo termine, molti sono stati scettici su ciò che esso comporta: è davvero realistico? Beh, basta guardare a ciò che abbiamo già fatto”.