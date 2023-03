Von der Leyen e Stoltenberg su una piattaforma nel Mar del Nord

Roma, 17 mar. (askanews) -Da una piattaforma di gas nel Mare del Nord, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il Segretario generale della Nato , il norvegese Jens Stoltenberg, hanno elogiato la cooperazione energetica delle due istituzioni con la Norvegia, che è diventata il principale fornitore di gas dell’Europa in seguito alla guerra in Ucraina.

Vestiti con tute giallo fluorescente e caschetto da cantiere, von der Leyen e Stoltenberg, accompagnati dal primo ministro norvegese Jonas Gahr St re, hanno insistito sulla necessaria protezione degli impianti energetici, dopo la visita alla piattaforma Equinor Troll nel Mare del Nord.

“La Nato e l’Unione Europea hanno istituito una task force congiunta ha detto Stoltenberg – che si è riunita per la prima volta ieri. E ora stiamo intensificando la cooperazione concreta con l’Unione Europea per integrare e lavorare insieme più strettamente per garantire le infrastrutture critiche sottomarine e le installazioni offshore come questa piattaforma”. “Abbiamo visto come il presidente Putin abbia cercato di usare l’energia come un’arma durante la guerra contro l’Ucraina, e il gas norvegese ha contribuito a rispondere a questo e a garantire che Putin fallisse nel suo tentativo di usare l’energia come un’arma” ha aggiunto.