Von der Leyen ferma l'auto per salutare i cesenati

Milano, 25 mag. (askanews) – “Sono rimasta molto colpita dal coraggio e dalla reazione delle persone che hanno molto sofferto in questi giorni”. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è già sull’auto che la porta in aeroporto al termine della visita ai volontari e alle forze dell’ordine a Cesena. Vede decine di persone che si sbracciano e cercano di attirare la sua attenzione. Lei fa fermare il corteo, scende dall’auto e raggiunge i cittadini che intonano “Romagna mia” e urlano “Ursula Ursula, grazie”. “Sono venuta qui solo per dire ‘tin bota’”.