Von der Leyen: giornata storica per l’Ue, investiamo sul futuro

Roma, 15 giu. (askanews) – E’ un giorno storico per l’Unione europea, ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, parlando a Bruxelles.

“Oggi abbiamo completato con successo la prima operazione di finanziamento di NextGenerationEu”. “Con un ammontare record di 20 miliardi di euro, la Commissione europea ha effettuato il primo collocamento di obbligazioni comuni Ue legate al piano Next Generation Eu, a un tasso inferiore al meno 0,1% e con una domanda che ha superato di 7 volte l’offerta”, ha riferito la presidente della Commissione.

“Oggi possiamo ancora affermare che l’Europa è attrattiva” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di investire bene queste risorse: “Come Unione forte – ha detto – raccogliamo fondi sui mercati e investiamo in una ripresa comune da questa crisi. E’ un investimento per il nostro mercato unico. E un investimento sulle prossime generazioni di europei”.

Von Der Leyen ha concluso annunciando che si recherà in visita nei singoli stati membri per vedere la messa in pratica dei piani di ripresa e resilienza.

“Da domani viaggerò per i paesi membri, sarò in Portogallo, Spagna, Grecia, Danimarca, Lussembrugo e farò altri viaggi nelle prossime settimane. Voglio ringraziare tutti per aver partecipato a questo piano ambizioso – ha detto – ma è solo l’inizio, ora dobbiamo implementare questo piano e vigileremo per accertarci che sia applicato in modo rigoroso”.