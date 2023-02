Von der Leyen: “ I piani imperialistici di Putin devono fallire"

Per Ursula Von der Leyen è necessario intensificare l'appoggio all'Ucraina. Dello stesso avviso Stoltenberg: "Putin non pianifica la pace"

Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, Von der Leyen chiede un maggiore appoggio all’Ucraina.

Dello stesso avviso Stoltengberg “Putin non sta pianificando la pace”.

La conferenza sulla sicurezza di Monaco

Si susseguono le dichiarazioni dei leader mondiali nel corso della Conferenza sulla sicurezza a Monaco. Una particolarmente significativa è quella della Von der Leyen che di fatto chiede un maggiore supporto per l’Ucraina.

“Dobbiamo fare pressione per fare in modo che le mire imperialistiche della Russia falliscano e che l’Ucraina vinca“. Lo ha detto Ursula Von der Leyen, nella giornata che precede la chiusura della conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Von der Leyen: “Mire di Putin devono fallire”

“Inoltre, dobbiamo fare in modo che l’Ucraina possa avere munizioni standard. Non può essere che si debbano aspettare mesi e anni per inviare obici. Possiamo raggruppare l’industria militare europea e cercare di capire cosa serve. “Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto nella pandemia. Quando abbiamo chiesto all’industria farmaceutica di cosa avesse bisogno” ha aggiunto la Presidente della Commissione Europea. Secondo Von der Leyen gli alleati devono assicurare un sostegno militare all’Ucraina ancora maggiore: “Dobbiamo raddoppiare e dobbiamo continuare il sostegno davvero massiccio che è necessario affinchè questi piani imperialistici di Putin falliscano completamente”.

Stoltengberg: “Putin non sta pianificando la pace”

Anche per il segretario generale della Nato, Jens Stoltengberg è necessario non solo mantenere ma anche aumentare il sostengo all’Ucraina: ” Putin non sta pianificando la pace, ma nuove offensive. E non ci sono segnali che lui abbia cambiato le sue ambizioni. Cerca contatti con altri regimi autoritari come Iran e Corea del Norea. Dobbiamo fornire all’Ucraina quello che le serve per vincere”.

(Immagine di repertorio)