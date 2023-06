Home > Askanews > Von der Leyen in Cile concorda un'alleanza strategica per il litio Von der Leyen in Cile concorda un'alleanza strategica per il litio

Roma, 15 giu. (askanews) – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante il suo viaggio in Sudamerica si è recata anche in Cile. A Santiago ha incontrato il presidente cileno Gabriel Boric con cui ha concordato lo sviluppo di un’alleanza strategica sul litio, fondamentale per la produzione di batterie per veicoli elettrici. “Abbiamo concordato di lavorare a un’associazione strategica sulle materie prime sostenibili (litio) e su tutta la catena di valore. Lavoreremo sodo per siglare un accordo di intenti e per unire gli sforzi”, ha dichiarato Von der Leyen. Il Cile produce il 34% del litio nel mondo e si stima che abbia il 36% delle riserve del Pianeta; una risorsa quindi fondamentale per raggiungere l’obiettivo di diversi paesi di rinunciare ai combustibili fossili. Von der Leyen, che ha già visitato il Brasile e l’Argentina durante il suo viaggio latinoamericano, che la porterà anche in Messico, a Buenos Aires ha firmato un memorandum d’intesa sulle materie prime, tra cui il litio, la cui domanda in Europa “crescerà di 12 volte entro il 2030”, ha affermato. Argentina, Bolivia e Cile formano il cosiddetto “triangolo del litio”, con quasi il 65% delle riserve mondiali.

