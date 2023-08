Von der Leyen in Slovenia dopo le inondazioni: "Ue al vostro fianco"

Roma, 9 ago. (askanews) – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è andata in Slovenia dopo le pesanti inondazioni che hanno colpito il piccolo Paese dell’Europa centrale, membro dell’Ue dal 2004. Dopo l’incontro a Lubiana con il primo ministro Robert Golob, la visita alle zone alluvionate in elicottero e la conferenza stampa congiunta. Von der Leyen ha promesso:

“Sono qui oggi per dire alla Slovenia e al popolo sloveno che l’Europa è al vostro fianco. Siamo al vostro fianco dai primi giorni, con il materiale necessario: i ponti mobili, gli escavatori, gli elicotteri, l’équipe tecnica e le squadre. E ovviamente resteremo fino a quando è necessario”.

Non solo aiuti materiali, anche finanziamenti.

“Ma ovviamente, la solidarietà europea è anche necessaria in materia di sostegno finanziario. Ho discusso oggi con il primo ministro di un pacchetto, un pacchetto di tre componenti: per i bisogni immediati, ma anche a medio e lungo termine. Sono necessari numerosi investimenti per la ripresa di questo Paese”.