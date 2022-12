Von Der Leyen incontra Mattarella: è importante restare uniti

Roma, 7 dic. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato in Prefettura a Milano la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Un colloquio durato circa 45 minuti, seguito da una colazione alla quale ha partecipato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Grazie per avermi ospitata qui a Milano e grazie mille per avermi ricevuta per la seconda volta in un incontro bilaterale – ha detto la presidente replicando ai saluti di Mattarella -.

Rispetto a giugno gli effetti della guerra colpiscono ancora di più, ma la cosa più importante è che restiamo uniti”.