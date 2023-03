Von Der Leyen: “Incrementare il numero di ingressi legali”

Le parole di Ursula Von Der Leyen sono state nette e sembrano seguire la linea che ha disegnato il governo guidato da Giogia Meloni che a Bruxelles ci era arrivata ieri dopo aver relazionato alla Camera in dibattito, per lei bisogna “incrementare il numero di ingressi legali”. In tema di migranti la rotta tracciata dalla Presidente della Commissione Ue a margine del Consiglio europeo non è quella di un’Europa che ricusa, ma di un’Europa che accoglie chi è in regola e non soggiace alle regole barbare dei marcanti di carne.

“Incrementare il numero di ingressi legali”

Ecco perché la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha sottolineato la necessità di “incrementare il numero di ingressi di lavoratori regolari da Paesi terzi”. La politica di massimo rango a livello dell’Unione lo ha detto durante la prima sessione del vertice europeo a Bruxelles.

L’esperienza dell’Italia “è positiva”

Von der Leyen ha citato anche un altro fattore determinante. Si tratta di quella che rimanda all’esperienza “estremamente positiva dell’Italia con i corridoi umanitari”. Da questo punto di vista Giorgia Meloni non ha nascosto di avere la convinzione di aver fatto firmare una sorta di “cambiale in bianco” alla presidente della Commissione Ue per trovare finalmente soluzioni ed impegni collegiali sul tema delle migrazioni.