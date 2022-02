Von der Leyen lancia l'”Eu Chips Act” in chiave anti-Asia

Roma, 8 feb. (askanews) – La tedesca Ursula von der Leyen, presidente della Comissione europea, ha svelato l'”Eu Chips Act”, il piano europeo per quadruplicare le forniture di semiconduttori in Europa entro il 2030, nella speranza di limitare la dipendenza del Vecchio continente dall’Asia per questo componente chiave usato in auto elettriche, pc e smartphone.

“Ci siamo posti l’obiettivo di avere nel 2030 il 20% della quota di mercato globale della produzione di chip qui in Europa.

In questo momento siamo al 9%. Vogliamo raggiungere il 20% entro il 2030. Ma sapendo che la domanda e il mercato globale raddoppieranno per quella data, ciò significa fondamentalmente quadruplicare il nostri sforzi”.

L'”Eu Chips Act” mobiliterà più di 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, ha riferito la commissione in un comunicato.

