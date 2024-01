Von der Leyen: l'Europa deve alzare il tiro sull'AI

Davos, 16 gen. (askanews) – L’Unione europea è stata la prima al mondo ad approvare una legge strutturata per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale con l’AI act, ma non basta. A invitare a fare di più su un tema che condizionerà sempre più il futuro è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dal Forum economico di Davos, in Svizzera.

“La nostra competitività futura dipende dall’adozione dell’AI nelle nostre attività quotidiane e l’Europa deve alzare il tiro e indicare la strada per un uso responsabile dell’AI”, ha detto.

“Il World Economic Forum Global Risk Report indica l’intelligenza artificiale come uno dei principali rischi potenziali per il prossimo decennio. Prima di tutto, non dimentichiamo che l’AI è anche un’opportunità molto significativa, se usata in modo responsabile”.