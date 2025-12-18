Von der Leyen: non usciremo Consiglio europeo senza soluzione Ucraina

Bruxelles, 18 dic. (askanews) – La presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha promesso che i colloqui del vertice di Bruxelles – dove si discute dell’utilizzo degli asset russi, la maggior parte dei quali si trova in Belgio – dureranno il tempo necessario per raggiungere un accordo sul finanziamento dell’Ucraina per i prossimi due anni.

“Dobbiamo trovare una soluzione oggi. Il presidente del Consiglio (europeo Antonio Costa, ndr) ha affermato, e io lo sostengo, che non lasceremo il Consiglio europeo senza una soluzione per i finanziamenti all’Ucraina per i prossimi due anni, e che una delle due opzioni dovrà poi essere concordata dal Consiglio europeo”, ha spiegato arrivando al vertice a Bruxelles.

“Sostengo pienamente il Belgio nel suo insistere affinché le sue preoccupazioni e i suoi timori vengano presi in considerazione – ha spiegato Von der Leyen – Stiamo lavorando giorno e notte con il Belgio e desidero ringraziare il primo ministro per il suo impegno personale. È assolutamente comprensibile, e lo sostengo, che se accettiamo il prestito di riparazione, il rischio debba essere condiviso da tutti noi. Questa è una questione di solidarietà, un principio fondamentale dell’Unione Europea”.