Von der Leyen: nuovo gasdotto Grecia-Bulgaria significa libertà

Roma, 1 ott. (askanews) – “Questo gasdotto cambia la situazione

della sicurezza energetica per l’Europa. Questo progetto

significa libertà”. Così ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo alla cerimonia a Sofia per l’apertura del collegamento di gas naturale tra la Bulgaria e la Grecia, sottolineando la determinazione dell’Ue a smettere di fare affidamento sulle importazioni di energia russe. L’infrastruttura, ha sottolineato von der Leyen, rappresenta un importante contributo alla limitazione per la Russia di utilizzare le sue riserve di gas e petrolio per ricattare o punire l’Ue.