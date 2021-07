Von der Leyen: obiettivo raggiunto, in Ue prima dose a 70% adulti

Milano, 27 lug. (askanews) – Il ritmo delle vaccinazioni in Europa procede come previsto. Un risultato non scontato come ha sottolineato la stessa presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen che ha parlato di “un inizio difficile”:

“Per quello che riguarda i vaccini, l’Europa ha mantenuto la parola – ha detto – il nostro obiettivo era proteggere il 70% degli adulti con almeno una dose entro luglio e abbiamo mantenuto il nostro obiettivo.

E inoltre il 57% degli adulti beneficia già della protezione completa con la doppia vaccinazione”.

Von der Leyen ha anche sottolineato che la variante Delta è

molto pericolosa. “Invito quindi tutti coloro che ne hanno

l’opportunità a farsi vaccinare. Per la propria salute e per

proteggere gli altri”, ha concluso.